جدول امتحانات الصف الأول الثانوي من موقع وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الأول الثانوى من موقع وزارة التربية والتعليم

ووفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن امتحانات للصف الأول الثانوى بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير حيث تم بالفعل امتحان مادتى اللغة العربية والأحياء بينما يؤدي الطلاب اليوم الاثنين الموافق 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى ومادة الجغرافيا فيما يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات يوم الأربعاء 3 مارس الجاري ويؤدي الطلاب امتحانات مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء يوم السبت 6 مارس فيما يؤدي الطلاب مادتي التاريخ والكيمياء يوم الاثنين 8 مارس.

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تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي من داخل اللجان





امتحانات إلكترونية بالجان المدرسية للصف الأول الثانوى

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي داخل اللجان المدرسية عن طريق المنصات الإلكترونية من خلال جهاز التابلت المدرسي الذي تم تسليمه للطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من تعقيم اللجان المدرسية وإتباع تعليمات التباعد الاجتماعي بين الطلاب ولبس الكمامات الواقية وإلزام الطلاب باستخدام الكحول لتطهير الأيادي من وقت لآخر أثناء انعقاد الامتحانات وتوفير غرفة عزل داخل المدرسة لحالات الاشتباه التي تظهر وسط الطلاب التي تظهر خلال الامتحانات.





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شكل الورقة الامتحانية لطلاب الصف الأول الثانوي

يبحث الطلاب عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى من موقع وزارة التربية والتعليم وشكل الورقة الامتحانية لمعرفة كيفية وضع الأسئلة التي تغطى كافة أجزاء المنهج الدراسي عن طريق أسئلة اختيار من متعدد و صح وخطأ مع ذكر السبب وأكمل الكلمات الناقصة في الجمل حيث تقيس الامتحانات مدى استيعاب وفهم الطلاب للمناهج الدراسية التي تم تلقيها عن طريق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الطلاب إلى المدارس و المنصات الإلكتروني.

يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الامتحانات عبر موقع الوزارة و مدة كل امتحان والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.