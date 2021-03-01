من داخل اللجان.. تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لـ«أولى ثانوي» (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، صورا لأسئلة الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية بمدارس الجمهورية.يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون بالفترة الأولى اللغة الأجنبية الأولى" اللغة الإنجليزية"، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.