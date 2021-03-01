التضامن: قنوات جديدة لاكتشاف الإعاقة المبكرة بقرى «حياة كريمة»

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إنه ليس هناك وسائل تأهيل لذوي الإعاقة على مستوى القرى.وأكدت فى تصريحات للدستور، إلى أنه سيتم فتح وحدات وقنوات جديدة لاكتشاف الإعاقة المبكرة فى قرى «حياة كريمة».وأشارت إلى أن الأسرة التي لديها طفل من ذوي الإعاقة الحركية بالقرى، تقوم بحملة، ويسيرون مسافات بعيدة جدا للوصول إلى الخدمة فى أقرب مكان، سواء فى المحافظة أو المركز أو أى قرية، مما يؤدى إلى عدم حصول هذه الأسر على الخدمات، وزيادة نسبة الإعاقة.وأوضحت أن هناك اهتمام كبير بذوي الاعاقة، حيث يتم تخصيص مايقرب من 5 مليارات جنيه سنويا دعم لهم، بالإضافة إلى وجود مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم لهم خدمات متعددة.وأوضحت أنه تم إطلاق منظومة الأطراف الصناعية، كما تم إقرار الصندوق القومي للإعاقة، مشيرة إلى أنه متوقع أن يصل لمليار أو أكثر ويساهم في حل مشكلة الإعاقة.وأكدت أنه سيتم تعزيز دور الاكتشاف المبكر للإعاقة، ثم التدخل المبكر، مشيرة إلى أن ذوى الاعاقة فى الريف معظمهم لا يقرأون، وليس لديهم رعاية صحية كافية، إلى جانب بعض جوانب الإساءة فى التعامل مع هؤلاء الأطفال تحت مسميات عدة، لافتة إلى أن وجود الإعاقة وعدم وجود خدمات ترد عليها، وبالتالى يؤدى إلى زيادتها، مشيرة إلى أن ذلك يشكل عبء على الأسرة وعلى المجتمع المحلى، وعلى الاقتصاد المصرى أيضا.