طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحانات بلا شكاوى فى الوادى الجديد (فيديو)

قال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، إن 27 لجنة موزعة بالإدارات التعليمية الخمس استقبلت طلاب الصف الأول الثانوى لمواصلة أداء الامتحانات الإلكترونية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى واللواء محمد محافظ الوادى الجديد.وأشار إلى أنه وفق الجدول المعلن يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى، والفترة الثانية مادة الجغرافيا، في جو هادئ دون مشاكل، وفي سيستم فائق السرعة.وأكد على المتابعة اللحظية والوقتية لسير منظومة العمل والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس وحال رصد أى مشكلات يتم العمل على حلها، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى التواصل الدائم بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.