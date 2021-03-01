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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتخابات فلسطين.. انطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:27 ص
الانتخابات المركزية
الانتخابات المركزية الفلسطينية
مروة عنبر
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي ولمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقا للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وبينت اللجنة -وفقا لما نقلته وكالة وفا - أن مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزًا هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، وفتحت أبوابها اليوم ولمدة ثلاثة أيام من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساء، يجري خلالها استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب، من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في مركز النشر والاعتراض أو في مكتب المنطقة الانتخابية وتقرر اللجنة فيها بشكل سريع، ويمكن لأي مواطن ان يعترض على قرار اللجنة بالتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها نهائيا.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إن أهمية هذه المرحلة تتمثل في أنها تتيح المجال أمام المواطنين التأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، أو الاعتراض على تسجيل آخرين، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشامل تجرى على أساسه الانتخابات الفلسطينية 2021 بشقيها التشريعية والرئاسية.

وشددت اللجنة على ضرورة التزام المواطنين الذي يتوجهون لمراكز النشر والاعتراض، بالبروتوكول والإجراءات الصحية المقرة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تجنب الاكتظاظ والتباعد، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.

ولفتت اللجنة إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقًا لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 2.54 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عامًا في يوم الاقتراع، متوقعة انخفاضًا طفيفا على هذا الرقم في نهاية مرحلة النشر والاعتراض.

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