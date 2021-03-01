حظك اليوم.. برج الحمل الاثنين 1 مارس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل الاثنين 1 مارس 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء.عاطفيًا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن جاهزًا لذلك وضع له النقاط على الحروف.صحيًا: لا تدع الأفكار السود تسيطر عليك، والرياضة هي أفضل الحلول.