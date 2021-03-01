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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إطلاق أول تطبيق إلكترونى لأماكن محطات الغاز الطبيعى للسيارات

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:20 ص
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم و محمود مرعي
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومى الجاري حاليًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد المهندس طارق الملا المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعى كوقود لسياراتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أهمية استثمار ما تشهده البلاد من توسع مستمر في إقامة وتطوير الطرق والمحاور ومد الشبكة القومية للغاز الطبيعى بمختلف أنحاء مصر.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها لمواكبة الزيادة في إعداد السيارات المُحولة أو التي يتم استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، كما وجه بالإسراع بتنفيذ وتشغيل المحطات المقامة على طرق ومحاور رئيسية وحيوية تتزايد عليها معدلات الحركة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى والمبادرة الحالية.

ووقف الملا خلال الاجتماع على الإجراءات المتخذة لتنفيذ المحطات وتشغيلها وموقف توريد المعدات اللازمة للتشغيل، ووجه بسرعة التنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لتذليل أي تحديات وإنجاز المشروعات في التوقيت المحدد.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعديه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للنقل والتوزيع والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات بتروجت وغازتك وكارجاس وتاون جاس وغاز مصر ومصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول.

كما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع أن الوزارة أطلقت فعليًا أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعى للسيارات.
والتطببق "Mop stations" متاح حاليا للاجهزة بنظام الأندرويد على الرابط التالي

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