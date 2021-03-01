رئيس غانا يطمئن الشعب: لقاح كوورنا لن يُغير حمضكم النووي

حث رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تُحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك قبيل تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.وقال أكوفو أدو في خطاب للأمة ليل الأحد: «أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض مازال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الأفريقي، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة».وأضاف «إن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي.إن.إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال».