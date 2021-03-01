سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

ذكرت مجلة "الشبكة" في تقرير لها أن الممثل الكبير يوسف شعبان والذي رحل، مساء أمس الأحد، كان قد تعرض لحادث ونجا من موت محقق بعد اصطدام سيارته بسيارة شحن بشارع عرابي.أما تفاصيل الحادث فذكر التقرير أن شعبان كان يقود سيارته بصحبة الفنان إبراهيم خان وعند تقاطع شارع عرابي والرشيد فاجأته شاحنة محملة بمواد بناء فاصطدمت بسيارة يوسف شعبان بقوة وتحطمت تماما.وبرغم السيارة التي تحطمت لكن العناية الإلهية أنقذت يوسف شعبان وخان وأصيبا ببعض الجروح والرضوض فقط وتم نقلهما لمستشفى الموظفين بإمبابة.