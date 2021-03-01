تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

كشفت الدكتورة نسمة يوسف إدريس أن مراسم العزاء في وفاة والدتها رجاء عبدالرحمن الرفاعي، ستقتصر على أفراد العائلة بمدافن الأسرة، وسيتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين.وكانت قد رحلت أرملة الكاتب الراحل يوسف إدريس في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.وكتب الدكتور حسين حمودة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء الرفاعي.. إلى لقاء: رجاء الرفاعي (رجاء يوسف إدريس).. الجميلة الطيبة المبدعة المبتسمة التي عاشت حياتها متفائلة دائما.. رحلت وتركت أثرا جميلا سوف يظل باقيا في كل من اقترب منها أو عرفها... سأفتقدها كما أفتقد روحي وقد غابت.. يا رجاء.. إلى لقاء".