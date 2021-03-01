ميلان يفوز على روما بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإيطالى

حقق فريق ميلان انتصارا صعبا على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل هدفي ميلان كل من فرانك كيسي في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، وأنتي ريبيتش في الدقيقة 58، بينما أحرز هدف روما اللاعب جوردان فيرتو في الدقيقة 50.وبذلك الفوز رفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن غريمه إنتر المتصدر، بينما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس.