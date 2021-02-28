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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد رحيلها.. من هي أحلام الجريتلي؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:53 م
أحلام الجريتلي
أحلام الجريتلي
سمر عبدالله
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ٧٠ عامًا، وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ الفنانة القديرة⁧ أحلام الجريتلي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن أحلام الجريتلي.
- ولدت 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة.
- رغم ملامحها المصرية الأصيلة إلا أنها لها أصول شركسية.
- تعتبر أحلام الجريتلي الشقيقة الأصغر للفنانة أنعام الجريتلي.
- زوجها الدكتور شرين محمد حسين.
- شاركت في مسلسل حكايات "المدندش"، ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام".
- كما أنها شاركت في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا".
- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.
- شاركت في مسلسل سيت كوم "راجل وست ستات"، وأعمال أخرى كثيرة.
- عملت لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتها بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007.
- قدمت على المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".
- أما عن أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.
- لم تكمل دورها في مسلسل "خطوط حمراء"؛ بسبب إصابتها بآلام شديدة وتورمات بالوجه، ما اضطر المخرج إلى معالجة ذلك دراميًا، وإنهاء دورها.

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