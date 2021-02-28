بعد رحيلها.. من هي أحلام الجريتلي؟

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ٧٠ عامًا، وقالت النقابة في بيان لها منذ قليل: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ الفنانة القديرة⁧ أحلام الجريتلي، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".وترصد الدستور أبرز المعلومات عن أحلام الجريتلي.- ولدت 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة.- رغم ملامحها المصرية الأصيلة إلا أنها لها أصول شركسية.- تعتبر أحلام الجريتلي الشقيقة الأصغر للفنانة أنعام الجريتلي.- زوجها الدكتور شرين محمد حسين.- شاركت في مسلسل حكايات "المدندش"، ومسلسل "من أطلق الرصاص على هند علام".- كما أنها شاركت في إحدى حلقات مسلسل "لحظات حرجة"، ومسلسل "السندريلا".- اشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة.- شاركت في مسلسل سيت كوم "راجل وست ستات"، وأعمال أخرى كثيرة.- عملت لمدة 33 عامًا على مسرح الطليعة، واختتمتها بعرض "بتلوموني ليه"، في عام 2007.- قدمت على المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية منها: "ماكبث"، و"بيت العوانس"، و"سجن النسا"، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم "القاهرة 80" و"العسل عسل والبصل بصل"، و"الراجل اللي أكل وزة".- أما عن أعمالها السينمائية "شباب تيك أوي" 2004، و"أيام الخادمة أحلام"2005، و"واحد صحيح" 2011، و"ساعة ونصف"، و"ركلام" 2012، و"حلاوة روح" 2014.- لم تكمل دورها في مسلسل "خطوط حمراء"؛ بسبب إصابتها بآلام شديدة وتورمات بالوجه، ما اضطر المخرج إلى معالجة ذلك دراميًا، وإنهاء دورها.