«الزراعة»: ارتفاع صادرات 4 محاصيل زراعية

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم الصادرات بدأ هذا العام بارتفاع صادرات 4 محاصيل زراعية (البطاطس والبطاطا والفاصوليا الخضراء والبنجر)، حيث بلغت الصادرات في الموسم الجديد رغم انتشار فيروس كورونا.وأضاف «العطار» في تصريحات لـ«الدستور» أن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس من 31 ألف و633 طن إلى 32 ألف و406طن، كما ارتفعت صادرات البطاطا الحلوة من 4418 طن إلى 8720 طن، وارتفعت أيضا صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء الطازجة من 2818 طن إلى 2925طن، وكذلك ارتفت صادرات مصر من البنجر من 3549طن إلى 5764طن وذلك خلال الفترة من اول يناير من الموسم الجاري حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى.وأوضح رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل فتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الاسواق المعتادة والتي تعثرت بسب فيروس كورونا، مشير إلى أن جميع الصادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تتبع إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.وأكد أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، متابعا أن هناك إجراءات صارمة ضد أي من الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها للنيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.