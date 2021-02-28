جولة بالدراجات في مدينتي.. والمشاركون: مدينتي أجمل مكان للرياضة (فيديو)
الأحد 28/فبراير/2021 - 08:09 م
بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفي ، قام أكثر من 100 ساكن بمدينتي بجولة داخل المدينة بالدراجات ، بتنظيم من فريق Livingates Madinaty Team .
وأكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدرجات نظراً لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات مناسبا لكافة أفراد الأسرة.
واتفق المشاركون في الجولة على أن مدينتي ، بشوراعها الواسعة والأمن هي أفضل مكان لممارسة الرياضة، حيث تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .
وبدأت الجولة صباح الجمعة الماضية بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك ، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق ، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.
وأكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدرجات نظراً لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات مناسبا لكافة أفراد الأسرة.
واتفق المشاركون في الجولة على أن مدينتي ، بشوراعها الواسعة والأمن هي أفضل مكان لممارسة الرياضة، حيث تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .
وبدأت الجولة صباح الجمعة الماضية بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك ، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق ، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.