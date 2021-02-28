جولة بالدراجات في مدينتي.. والمشاركون: مدينتي أجمل مكان للرياضة (فيديو)

بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفي ، قام أكثر من 100 ساكن بمدينتي بجولة داخل المدينة بالدراجات ، بتنظيم من فريق Livingates Madinaty Team .وأكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدرجات نظراً لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات مناسبا لكافة أفراد الأسرة.واتفق المشاركون في الجولة على أن مدينتي ، بشوراعها الواسعة والأمن هي أفضل مكان لممارسة الرياضة، حيث تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .وبدأت الجولة صباح الجمعة الماضية بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك ، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق ، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.