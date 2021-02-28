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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جولة بالدراجات في مدينتي.. والمشاركون: مدينتي أجمل مكان للرياضة (فيديو)

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:09 م
مدينتي أجمل مكان
مدينتي أجمل مكان للرياضة
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بالتنسيق مع مجموعة طلعت مصطفي ، قام أكثر من 100 ساكن بمدينتي بجولة داخل المدينة بالدراجات ، بتنظيم من فريق Livingates Madinaty Team .
وأكد عبدالعزيز عثمان منظم فريق Livingates ، أن مدينتي من أجمل الأماكن لممارسة رياضة ركوب الدرجات نظراً لاتساع الطرق وتواجد سيارة أمن لتأمين الجولة ، الأمر الذي يجعل ركوب الدراجات مناسبا لكافة أفراد الأسرة.

واتفق المشاركون في الجولة على أن مدينتي ، بشوراعها الواسعة والأمن هي أفضل مكان لممارسة الرياضة، حيث تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تخطيط الشوارع بشكل يسمح بفصل حركة السيارات عن المشاه والدراجات .

وبدأت الجولة صباح الجمعة الماضية بتجمع المشاركين أمام بوابة 2 ، ثم اتجه المشاركون إلى داخل مدينتي ووصلوا إلى الحديقة المركزية والساوث بارك ، ثم قاموا بالعودة إلى مكان التجمع. ورافق الجولة سيارة من أمن مدينتي لتأمين الطريق ، وسيارة أخرى للمشروبات لدعم المشاركين.

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