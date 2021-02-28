سريان قرار حل البرلمان الجزائرى بداية من الغد

أعلنت السلطات الجزائرية، عن بدء سريان حل مجلس النواب بداية من غد الإثنين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن.وأوضحت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأحد، أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدر به المرسوم الرئاسي الذي يتضمن حل الغرفة السفلى للبرلمان "المجلس الشعبي الوطني" ابتداء من غد الأول من شهر مارس.وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعلن عن حل البرلمان وإجراء تعديلات حكومية مع الدعوة لانتخابات مبكرة بعد إقرار الدستور الجديد مؤخرا.