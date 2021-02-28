أشرف زكى عن وفاة يوسف شعبان: وداعًا أستاذى وصديقى وحبيبى

نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان يوسف شعبان، والذي توفي، منذ قليل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".ونشر أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل يوسف شعبان، وعلق عليها قائلا: "وداعا أستاذى وصديقى وحبيبي".وتوفي، منذ قليل، الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز 89 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات والأيام الماضية، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الكبير يوسف شعبان صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.