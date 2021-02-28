تعرف على مواعيد الشهر العقاري وأيام العطلات

مواعيد العمل بالشهر العقارى

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وفي يناير 2002أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 10654 لسنة 2019 بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وهي فترة اختيارية للموظفين.



حجز مسبق لخدمات الشهر العقاري

كما تتيح وزارة العدل، تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني، بالحجز مسبقا.

خدمات الشهر العقاري وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.









تبدأ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في 6 مارس تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري الجديد وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع.تبدأ مكاتب الشهر العقاري في المحافظات باستقبال المواطنين، من 9 صباحا إلى 4 مساءً، مع التشديد على عدم دخول أحد إلى مقرات بدون كمامة، وفيما يخص الشهر العقاري فتم تطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات، ومنع الاختلاط لمنع الفيروس.مواعيد العمل:تعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.