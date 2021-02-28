تعرف على مواعيد الشهر العقاري وأيام العطلات
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
حسام محفوظطباعة
تبدأ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق في 6 مارس تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري الجديد وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع.
مواعيد العمل:
تعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.
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وفي يناير 2002أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 10654 لسنة 2019 بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وهي فترة اختيارية للموظفين.
كما تتيح وزارة العدل، تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني، بالحجز مسبقا.
مواعيد العمل بالشهر العقارىتبدأ مكاتب الشهر العقاري في المحافظات باستقبال المواطنين، من 9 صباحا إلى 4 مساءً، مع التشديد على عدم دخول أحد إلى مقرات بدون كمامة، وفيما يخص الشهر العقاري فتم تطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات، ومنع الاختلاط لمنع الفيروس.
مواعيد العمل:
تعمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق طوال أيام الإسبوع ماعدا يوم الجمعة من الساعه 9 صباحًا حتى الساعه 4 عصرًا.
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وفي يناير 2002أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 10654 لسنة 2019 بعمل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وهي فترة اختيارية للموظفين.
حجز مسبق لخدمات الشهر العقاري
كما تتيح وزارة العدل، تطبيقا بعنوان "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني، بالحجز مسبقا.