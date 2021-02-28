«تشريعية البرلمان» تناقش تعديلات «مستقبل وطن» على قانون الشهر العقاري

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.