اجتماع لمرشحي انتخابات الصحفيين مع اللجنة المشرفة.. الأربعاء
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:26 م
محمد جعفرطباعة
تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اجتماع لها يوم الأربعاء المقبل، مع جميع المرشحين في الانتخابات.
ووجهت اللجنة الدعوة لجميع المرشحين، جاء فيها: الزملاء الأعزاء اجتماع لجميع المرشحين مع لجنة الإشراف على الانتخابات فى تمام الواحدة ظهر الأربعاء القادم (3 مارس) بمسرح النقابة.
ووجهت اللجنة الدعوة لجميع المرشحين، جاء فيها: الزملاء الأعزاء اجتماع لجميع المرشحين مع لجنة الإشراف على الانتخابات فى تمام الواحدة ظهر الأربعاء القادم (3 مارس) بمسرح النقابة.