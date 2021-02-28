اجتماع لمرشحي انتخابات الصحفيين مع اللجنة المشرفة.. الأربعاء

تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اجتماع لها يوم الأربعاء المقبل، مع جميع المرشحين في الانتخابات.ووجهت اللجنة الدعوة لجميع المرشحين، جاء فيها: الزملاء الأعزاء اجتماع لجميع المرشحين مع لجنة الإشراف على الانتخابات فى تمام الواحدة ظهر الأربعاء القادم (3 مارس) بمسرح النقابة.