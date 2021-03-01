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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدواجن اليوم الإثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:56 ص
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا مواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل المواطنين عن سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق، نظرًا إلى أن الفراخ من الأطباق الأساسية لدى المواطن المصري، حيث شهد سعر الساسو نحو 32 جنيها، وبلغ سعر الأوراك نحو ما يقرب إلى حوالي 30 جنيها، وبلغ سعر الفراخ البانيه نحو ما يقرب إلى 60 جنيها.

ولأن المواطنين مستمرين في البحث على محركات الإنترنت يوميًا عن سعر الفراخ والكتاكيت، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدواجن اليوم الإثنين 1-3-2021 في الأسواق، ومنها أسعار الكتاكيت وأسعار البط وأسعار الدواجن البلدي والبيضاء.

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 2021 

1 - أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم في مصر، وسجلت نحو ما يقرب إلى حوالي من 28 إلى 29 جنيها للكيلو، أما فيما يخص أسعار الدواجن البلدي فسجلت نحو ما يقرب إلى حوالي 37 جنيها للكيلو.

2 - أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 

وأعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين في مصر، حيث سجل سعر الكتكوت نحو ما يقرب إلى حوالي من 6 إلى 9 جنياته، حيث أكد السيد على ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن نحو ما يقرب إلى حوالي 1.4 مليار فرخة عن العام السابق، ولذلك ارتفع الإنتاج إلى حوالي ما يقرب إلى 14 مليار فرخة سنويًا.

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3 - أسعار البط اليوم الإثنين في الأسواق

وسجلت أسعار البط اليوم الإثنين في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيهًا للكيلو، حيث أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو ما يقرب إلى حوالي 150 طنا شهريًا من الفراخ البيضاء فقط، وأكد على أن مصر تمتلك نحو حوالي 4 ملايين طائر.

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