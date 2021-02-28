السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

قال مسؤولون في مدينة "أشيكاغا" التابعة لمحافظة توتشيغي اليابانية إنه تم السيطرة على حريق للغابات اندلع قبل أكثر من أسبوع مضى.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن عناصر من قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية ورجال الإطفاء يحاولون منذ يوم الـ21 من الشهر الجاري إخماد الحريق، الذي اشتعل في جنوب غرب محافظة توتشيجي، وتسبب في حرق نحو 106 هكتارات من الأراضي حتى الساعة السادسة من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي).وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق، إلا أن ضريحا خشبيا مبنيا فوق جبل دُمر، لافتة إلى أن الجهود المبذولة لإخماد الحريق حالت دون انتشاره.واستأنفت قوة الدفاع الذاتي صباح اليوم جهود الإطفاء عبر الطائرات المروحية المخصصة لذلك، فيما قام رجال الإطفاء بمكافحة النيران أرضا.. وأصدر المسؤولون اليابانيون توجيهات بإجلاء 305 أسر بسبب الحريق.