رد مماثل.. إيران تستدعي سفير تركيا في طهران

في رد مماثل وفوري، استدعت الخارجیة الإيرانية سفير تركيا في طهران، دريا اورس، على خلفية تصريحات لوزير الداخلية التركي حول وجود حزب العمال الكردستاني في إيران.وسلمت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي مذكرة احتجاج على تصريحات وزير داخلية تركيا، ووصفتها بغير المقبولة.كما انتقدت الوزارة تصريح السفير التركي في العراق وعدّته غير مبرر.