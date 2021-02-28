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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فرانس برس»: الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي.. غدًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:01 م
ساركوزي
ساركوزي
منار أحمد
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أعلنت شبكة «فرانس 24»، اليوم الأحد، عن أن القضاء الفرنسي سيصدر حكمًا على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة، بعد مثوله في المحكمة في ديسمبر الماضي، غدًا الإثنين.

وكان الادعاء العام حينها قد طالب بـ4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.

لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيغماليون"، المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.

وقد حكم الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي، الذي ينكر الاتهامات الموجهة له مشددا على أنه لم يرتكب "أبدا أدنى تصرف فاسد"، فرنسا بين سنتي 2007 و2012.

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