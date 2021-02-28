رفض دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقف برنامج «الزمالك اليوم» على «المحور»

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور، والذي يطالب فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج «الزمالك اليوم»، والمذاع على فضائية «المحور»، وتغريم القناة 50 ألف جنيه.وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج «الزمالك اليوم» والمذاع على قناة «المحور» الفضائية.واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.