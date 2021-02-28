ضياء رشوان: انتخابات «الصحفيين» في موعدها بإجراءات احترازية مشددة

أكد الدكتور ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن النقابة دافعت عن إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها.وقال، في تصريحات له على هامش حضوره جلسة المحكمة، اليوم، للنظر في دعاوى تأجيل الانتخابات: "صدر الحكم لصالحنا، ونؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة الزملاء".وتابع "رشوان": "سوف أتقدم بعدة مقترحات للجنة المشرفة على الانتخابات، حتى نضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتعاون مع جهات الدولة المعنية".