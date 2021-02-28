«الراعي»: 15 ألف شخص احتشدوا لدعم إعلان حياد لبنان

كشف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الأحد، عن أن عجز السياسيين عن التفاهم والحوار دفعته إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول لبنان.ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن الراعي قوله،خلال ترؤسه قداسا اليوم، إن 15 ألف شخص احتشدوا في الصرح البطريركي لمطالبة المجتمع الدولي بإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، لكي ينقي هويته مما انتابها من تشويهات.وأضاف أن هذا الحياد يمكن لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات والحروب إقليميا ودوليا، ويمكنه من أن يحصن سيادته الداخلية والخارجية بقواه العسكرية الذاتية.ولفت إلى أن المحتشدين جاءوا لدعم المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، بسبب عجز الجماعة السياسية عن اللقاء والتفاهم والحوار وتشخيص المرض الذي شل الدولة بمؤسساتها الدستورية وخزينتها واقتصادها وماليتها، فتفككت أوصالها، ووقع الشعب الضحية جوعا وفقرا وبطالة وقهرا وحرمانا.