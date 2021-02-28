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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 8 أشخاص خلال احتجاجات ضد قيود كورونا بالدنمارك

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:43 م
احتجاجات الدنمارك
احتجاجات الدنمارك
وكالات
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ذكرت شرطة الدنمارك، أنه تم اعتقال ثمانية أشخاص في مطلع الأسبوع، في كوبنهاجن، بسبب السلوك غير المنضبط وانتهاك الحظر المفروض على الألعاب النارية، خلال ليلة من الاحتجاجات ضد اللوائح المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت وكالة أنباء الدنمارك «ريتزو»، إن أكثر من 1300 شخص أشاروا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنهم سينضمون إلى احتجاجات الليلة الماضية، مشيرة إلى أن حوالي 600 شخص شاركوا في المظاهرات في بادئ الأمر، لكن الحشد تضخم بالتدريج ليصل إلى حوالي 1200 شخص.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الكثيرين من المحتجين وهم يحملون ألعابًا نارية.

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