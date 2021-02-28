مجلس الدولة يرفض الإشراف القضائى على انتخابات الصحفيين

أكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أن الانتخابات سوف يتم إجراؤها في موعدها بمقر النقابة.وكشف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، في بيان له، عن أن مجلس الدولة أرسل خطابا اليوم برفض الإشراف القضائي على الانتخابات، موضحا: نبحث مع مجلس النقابة الموقف الآن في شأن الإشراف، ومن الممكن أن نتواصل مع هيئة قضايا الدولة.وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المقرر لها يوم الجمعة المقبل.