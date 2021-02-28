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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رئيس نادي القضاة: القوانين والقرارات يجب أن تتسم بالموضوعية

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:03 م
نادي قضاة مصر
نادي قضاة مصر
حسام التمساح
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قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر عبر موقع النادي، أن القوانين الحازمة والقرارات الحاسمة وإن كنا في أشد الحاجة لها بعد حالة الترهل في فترات سابقة، ‏‏إلا أنها لن تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا التزمت بالعدالة واتسمت بالموضوعية، وراعت البعد الاجتماعي واقترنت بالوعي في تطبيقها، فتنفيذ بعض القوانين والقرارات تنفيذًا متسرعًا أو خاطئًا أو جائرًا له بالغ الأثر على مصداقيتها والقناعة بها.

وفي سياق منفصل، صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والمتحدث الإعلامي، أنه انطلاقا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية، بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج، عمل مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية، تم تأسيس مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم "المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع"، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

كما تم توقيع بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ودار الإفتاء المصرية، وكليات الحقوق بجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والجامعة البريطانية، وكلية الشريعة، والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.


وتهدف المجلة إلى نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

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