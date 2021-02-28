نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي

فوفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي عبر موقعها الرسمي بمنصة التعليم المصري، لتدريب الطلاب على شكل الامتحان المجمع، عن منهج الفصل الدراسي الأول، خاصة أن هذا الشكل من الامتحانات جديد ولأول مرة بمصر.



ويمكن للطلاب الاطلاع على نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021، من خلال الصور المرفقة.





شكل الأسئلة في امتحانات الصف السادس الابتدائي ستكون كالتالي:

في مادة اللغة العربية، ستضم 10 أسئلة متنوعة ما بين اختار من بين متعدد، وتكملة النص، والإعراب، وسؤال من قصة مغامرات في أعماق البحار، وتكون الأسئلة نقاط عبارة عن أ، ب، د، ج، وغيرها، بشكل مبسط وسهل يناسب مع عقول التلاميذ.



الرياضيات، ستضم 7 أسئلة وعلى هيئة "اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات "

العلوم 4 أسئلة "اختيار"

اللغة الإنجليزية 5 أسئلة اختياري ما بين الإجابات المعطاة

الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.



وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى، ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.





ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.



كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.

