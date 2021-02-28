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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:15 م
الخامس الابتدائي
الخامس الابتدائي
نورهان عبدالرحمن
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نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي، يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي، غدًا الإثنين، الامتحان المجمع" متعدد التخصصات" على مناهج الترم الثاني، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة التلاميذ من جائحة فيروس كورونا.

نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي 

فأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من النماذج الاسترشادية عبر موقعها الرسمي بمنصة التعليم المصري، لتدريب الطلاب على شكل الامتحان المجمع، عن منهج الفصل الدراسي الأول، خاصة أن هذا الشكل من الامتحانات جديد ولأول مرة بمصر.

ومن المقرر أن يكون امتحان الصف الخامس الابتدائي، غدًا الإثنين 1 مارس، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائى الترم الأول 2021، من خلال الصور المرفقة.

وأما عن شكل الأسئلة في الامتحان ستكون كالتالي: في مادة اللغة العربية، ستضم 10 أسئلة متنوعة ما بين اختار من بين متعدد، وتكملة النص، والإعراب، وسؤال من قصة مغامرات في أعماق البحار، وتكون الأسئلة نقاط عبارة عن أ، ب، د، ج، وغيرها، بشكل مبسط وسهل يناسب مع عقول التلاميذ.

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نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 (dostor.org)

أما مادة الرياضيات، ستضم 7 أسئلة وعلى هيئة "اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات "، ومادة العلوم 4 أسئلة "اختيار"، بينما اللغة الإنجليزية 5 أسئلة اختياري ما بين الإجابات المعطاة، وأما مادة الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة.

وسيكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي
رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

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