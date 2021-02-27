



نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول

يبدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين الموافق 1 مارس امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا العالمية لبعد انتهاء إجازة نصف العام في سابقة هي الأولى من نوعها وحرصا على مصلحة الطلاب أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية يمكن للطلاب قياس مدى استيعاب وفهم المناهج الدراسية من خلالها حيث تغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي بالكامل من خلال أسئلة صح وخطأ مع ذكر السبب و اختيار ما بين الأقواس و تكملة لبعض الكلمات في مادة اللغة العربية خاصة وأن المنهج الدراسي تم عبر النظام التعليمي الجديد الذي ابتكرته الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية.





رابط نماذج الامتحانات الصف الخامس الابتدائي

يمكن لطلاب الصف الخامس الابتدائي تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عبر موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك لتجنب شعور بالرهبة والخوف عند الخضوع لتجربة الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول خاصة وأن المناهج تم شرحها عن طريق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور وتلقي الدروس من أعضاء هيئة التدريس مباشرة والتعليم الالكتروني عبر المنصات التعليمية.





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الإجابة الصحيحة لنماذج الامتحانات الاسترشادية عبر موقع الوزارة

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي الترم الأول و إجباتها النموذجية الصحيحة ليتمكن كل طالب من تقيم إجابته ووضع درجات لنفسه ومعرفة مدى أخطاءه لتجنبها أثناء انعقاد الامتحانات النهائية يوم الاثنين المقبل حيث يشمل كل نموذج استرشادى للامتحانات كافة أجزاء المنهج و تقيس الامتحانات مدى فهم الطلاب للمناهج وليس حفظهم وتلقينهم المعلومات.

مع بداية الامتحانات يدير الكثير من أولياء الأمور حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات و كيفية تحميلها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والهدف من وضعها للطلاب.