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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج استرشادية للصف الثاني الاعدادي 2021

السبت 27/فبراير/2021 - 03:19 م
الامتحانات
الامتحانات
أسماء منصور
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في توقيت بدء الامتحانات هذه الأيام يحاول الطلبة من مختلف المراحل التعليمية بما فيهم الصف الثاني الإعدادي وبمساعدة أولياء الأمور التأهب لأقصي قدر لأداء الإمتحانات مما يجعلهم يبحثون عن نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 .

وتعرض لكم "الدستور" في السطور التالية نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من توفير نماذج تعليمية استرشادية لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي بالإضافة للشهادة الإعدادية حتي يتسني للطلاب التدرب على شكل الامتحان المجمع متعدد التخصصات.

موعد بدء امتحانات الصف الثاني الأعدادي 2021

وفي وقت سابق من شهر فبراير الحالي تم الإعلان رسميا عن الموعد النهائي لبداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم وضع الجداول الإمتحانية الخاصة بمختلف المراحل التعليمية المختلفة وتبدا الإمتحانات من اليوم السبت 27 فبراير.

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

وبالإمكان الحصول على هذه النماذج الإسترشادية من خلال زيارة الموقع التالي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم eduhub.moe.gov.eg .

يذكر أنه تم أعتماد هذه النماذج الاسترشادية طبقا لما تم الإتفاق عليها من ضوابط الامتحانات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يسمح للطالب الاختيار من متعدد، وتم مراعاة ظروف كورونا التي تمر بها البلاد بما يضمن نجاح أكبر عدد من الطلبة، وكذلك تقليل حضور الطلبة أيام الامتحان قدر الإمكان مع الالتزام الصارم بأساليب الحماية من العدوي لمكافحة هذا الوباء ونوهت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجب علي أولياء الأمور الشعور بالقلق لأن لوزارة أتخذت إحتياطاتها علي ومع ذلك لاقي قرار إجراء الإمتحانات ردود فعل متباينة.

تفاصيل امتحان الصف الثاني الاعدادي 2021

وبعد استعراض رابط النماذج الإسترشادية للصف الثاني الإعدادي 2021 نعرض لكم تفاصيل إمتحانات الخاصة بالصف الثاني الإعدادي:

وفقا لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن أول مادة للصف الثاني الاعدادي وهي اللغة العربية، وسيجري امتحان المادة الثانية بعدها وهي مادة الرياضيات.

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

وفيما يخص مادة العلوم التي تشغل بال الكثير من الطلبة ستكون من سؤالين فقط، المادة ويليها إمتحان مادة الدراسات الإجتماعيةوسينتهي الإمتحان بمادة اللغة الإنجليزية.


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