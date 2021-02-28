«blessed» معرض للفنانة حنان يوسف بجاليرى بيكاسو الثلاثاء

يستضيف جاليري بيكاسو معرض "blessed" للفنانة حنان يوسف، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس، في تمام الخامسة مساء بمقر جاليري بيكاسو 30 حسن عاصم بالزمالك.سيستمر المعرض حتى 10 مارس 2021. ويستقبل الجمهور يوميًا من الساعة 10:30 صباحًا حتى 9 مساءً ما عدا أيام الأحد.حنان يوسف فنانة من أصول معمارية. وجدت نفسها منغمسة في الرسم في سن مبكرة، وقررت تحويل شغفها إلى حياتها المهنية.شاركت حنان في العديد من ورش العمل في مصر وخارجها، علاوة على ذلك، أقامت ورش العمل الخاصة بالألوان المائية للأطفال والكبار.تتمتع لوحات حنان بتنوع الأنماط والموضوعات وتستخدم الوسائط المختلفة - الزيت والأكريليك والألوان المائية والباستيل. يضيف هذا تنوعًا وعمقًا معينًا لعملها الفني.أقامت خمسة معارض فردية في مصر ولندن، كما شاركت في عدة معارض جماعية في صالات عرض خاصة ونظمت وزارة الثقافة المصرية عددًا منها.