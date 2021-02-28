ضبط لص سرق 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمنشأة ناصر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، اليوم الأحد، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دراجة نارية "دون لوحات معدنية ومجهولة المصدر، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار".بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بأسلوب توصيل الأسلاك، مبلغ بسرقتها، وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الدرجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكابه واقعة سرقة دراجة أخرى من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر، وتم بإرشاده ضبطها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.