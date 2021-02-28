ضبط لص سرق 3 دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمنشأة ناصر
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:48 م
هدير مصطفىطباعة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، اليوم الأحد، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دراجة نارية "دون لوحات معدنية ومجهولة المصدر، وفرد خرطوش وطلقة لذات العيار".
بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بأسلوب توصيل الأسلاك، مبلغ بسرقتها، وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.
بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الدرجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكابه واقعة سرقة دراجة أخرى من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر، وتم بإرشاده ضبطها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، بأسلوب توصيل الأسلاك، مبلغ بسرقتها، وأقر بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.
بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامي في سرقة الدرجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكابه واقعة سرقة دراجة أخرى من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الظاهر، وتم بإرشاده ضبطها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف عليها واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.