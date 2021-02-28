كارول سماحة «حافية القدمين» على «فيسبوك»

الاكسسوارات.



https://www.facebook.com/carolesamaha/posts/3820649484657070

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وظهرت كارول سماحة حافية القدمين في الصورة، أثناء سيرها في أحد الشوارع، مرتدية فستان قصير "أوف شولدر"، باللون الفوشيا الرقيق.و تركت الفنانة شعرها منسدلًا علي كتفيها، معتمدة علي "لوك" ميك أب رقيق، يبرز ملامح وجهها، دون استخدام أي أنواع من