كارول سماحة «حافية القدمين» على «فيسبوك»
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:16 م
هبه محمدطباعة
شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت كارول سماحة حافية القدمين في الصورة، أثناء سيرها في أحد الشوارع، مرتدية فستان قصير "أوف شولدر"، باللون الفوشيا الرقيق.
و تركت الفنانة شعرها منسدلًا علي كتفيها، معتمدة علي "لوك" ميك أب رقيق، يبرز ملامح وجهها، دون استخدام أي أنواع من الاكسسوارات.
وظهرت كارول سماحة حافية القدمين في الصورة، أثناء سيرها في أحد الشوارع، مرتدية فستان قصير "أوف شولدر"، باللون الفوشيا الرقيق.
و تركت الفنانة شعرها منسدلًا علي كتفيها، معتمدة علي "لوك" ميك أب رقيق، يبرز ملامح وجهها، دون استخدام أي أنواع من الاكسسوارات.
https://www.facebook.com/carolesamaha/posts/3820649484657070