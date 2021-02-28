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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز 60 ألف شخص

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:54 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران تتجاوز عتبة 60 ألف شخصًا، حسبما أعلنت شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد حذر من تفشي موجة رابعة من فيروس كورونا في إيران، وقال" إن البلاد ستضطر لتمديد القيود لأشهر أخرى ريثما يتم تأمين المزيد من جرعات اللقاح".

وخلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا، أمس السبت، قال روحاني إذا "لم تجتح البلاد موجة رابعة ستكون أعياد "النوروز" شبيهة بالعام الماضي، مع بعض القيود الإضافية"، مؤكّدًا أن الحكومة تركز على شراء لقاح كورونا وستوفر أكبر قدر ممكن من اللقاح".

كذلك أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي قبل أيان، إغلاق الحدود الإيرانية العراقية وحظر التوافد على محافظة خوزستان (جنوب غربي البلاد)، من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد في هذه المحافظة، مؤكّدًا حظر التنقل بين المدن في محافظة خوزستان.

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