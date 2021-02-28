برعاية انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

انطلق مؤتمر إعلان تفاصيل جائزة المبدع الصغير، منذ قليل، التي تقدمها وزارة الثقافة، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية انتصار السيسي.يشارك في المؤتمر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبعض قيادات الوزارة.جائزة الدولة للمبدع الصغير، تم استحداثها مؤخرا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذي نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى «جائزة الدولة للمبدع الصغير» حيث كان مجلس النواب قد وافق على الجائزة بناء على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء، ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة، وهو الهدف الأساسي من صدور قانون الجائزة تشجيعًا للفائزين على الاستمرار في إبداعهم.وتأتي الشروط كالأتي:1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره.4. ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.5. ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.6. أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثاني.7. ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.8. ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.9. استيفاء استمارة الجائزة، على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولي أمر المتقدم، وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.10. في حالة تعذر وجود ولي الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم.11. في حالة العمل الجماعي يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.12. في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.13. يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.14. في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.15. تستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة.16. إرسال الأعمال على (CD أو فلاش ميمورى) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" (لا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم).17 ــ تقدم الأعمال المقدمة للجائزة بداية من 28 فبراير وحتى 25 مارس.