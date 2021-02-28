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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: ذبحة صدرية السبب في وفاة شاب عربي بالمعادي

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:43 م
ذبحة صدرية
ذبحة صدرية
هدير مصطفى
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تفاصيل العثور علي جثة شاب بأحد شوارع المعادي وتبين أن ذبحة صدرية السبب في وفاته.

و كان رجال مباحث المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، قد تلقوا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود شخص متوفي بجوار مستشفى البركة سوداني الجنسية، ووبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "س. م" سوداني الجنسية، طالب بالسودان،17 سنة، ومقيم في دار السلام بالقاهرة،و "ا. د"،22 سنة، سوداني الجنسية، ومقيم في دار السلام بالقاهر.

واللذان أفادا أنهم أثناء سيرهما بشارع أبو الوفا دائرة قسم دار السلام تبين لهم وجود شخص سوداني الجنسية، جالس على الأرض ممسكا بصدره، وبسؤاله عما اذا كان يحتاج لأى مساعدة قال انه يعاني من أزمة صدرية ولا يستطيع التنفس، وطلب منهما نقله الى اقرب مستشفى فقاما باصطحابه داخل "توكتوك" الى مركز البركة بشارع أحمد زكي، وسألا بسؤال الأمن عن رعاية صدرية، فوجههم الى مركز الفتح بشارع 9 واثناء توجهم الى مركز الفتح تدهورت حالته فقاموا بإنزاله في شارع جانبي على جانب الطريق ومحاوله اسعافه إلا انه توفى فقاموا بإبلاغ النجدة.

بمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتفتيشه تبين وجود (2 كيس مضغة، وفرشاة أسنان - وشريط انتينال به 2 قرص) ولا يوجد ثمة متعلقات أخرى أو تحقيق شخصية

باستدعاء فرد الأمن بمركز البركة، تبين أنه يدعى "م. ل"، 36 سنة، فرد أمن بمستشفى البركة، ومقيم في البساتين بالقاهرة، والذى أيد ما جاء بأقوالهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحديد شخصية المتوفي.

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