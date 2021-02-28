التحريات: ذبحة صدرية السبب في وفاة شاب عربي بالمعادي
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:43 م
هدير مصطفىطباعة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تفاصيل العثور علي جثة شاب بأحد شوارع المعادي وتبين أن ذبحة صدرية السبب في وفاته.
و كان رجال مباحث المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، قد تلقوا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود شخص متوفي بجوار مستشفى البركة سوداني الجنسية، ووبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "س. م" سوداني الجنسية، طالب بالسودان،17 سنة، ومقيم في دار السلام بالقاهرة،و "ا. د"،22 سنة، سوداني الجنسية، ومقيم في دار السلام بالقاهر.
واللذان أفادا أنهم أثناء سيرهما بشارع أبو الوفا دائرة قسم دار السلام تبين لهم وجود شخص سوداني الجنسية، جالس على الأرض ممسكا بصدره، وبسؤاله عما اذا كان يحتاج لأى مساعدة قال انه يعاني من أزمة صدرية ولا يستطيع التنفس، وطلب منهما نقله الى اقرب مستشفى فقاما باصطحابه داخل "توكتوك" الى مركز البركة بشارع أحمد زكي، وسألا بسؤال الأمن عن رعاية صدرية، فوجههم الى مركز الفتح بشارع 9 واثناء توجهم الى مركز الفتح تدهورت حالته فقاموا بإنزاله في شارع جانبي على جانب الطريق ومحاوله اسعافه إلا انه توفى فقاموا بإبلاغ النجدة.
بمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتفتيشه تبين وجود (2 كيس مضغة، وفرشاة أسنان - وشريط انتينال به 2 قرص) ولا يوجد ثمة متعلقات أخرى أو تحقيق شخصية
باستدعاء فرد الأمن بمركز البركة، تبين أنه يدعى "م. ل"، 36 سنة، فرد أمن بمستشفى البركة، ومقيم في البساتين بالقاهرة، والذى أيد ما جاء بأقوالهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحديد شخصية المتوفي.
و كان رجال مباحث المعادي برئاسة المقدم إسلام بكر، قد تلقوا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود شخص متوفي بجوار مستشفى البركة سوداني الجنسية، ووبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "س. م" سوداني الجنسية، طالب بالسودان،17 سنة، ومقيم في دار السلام بالقاهرة،و "ا. د"،22 سنة، سوداني الجنسية، ومقيم في دار السلام بالقاهر.
واللذان أفادا أنهم أثناء سيرهما بشارع أبو الوفا دائرة قسم دار السلام تبين لهم وجود شخص سوداني الجنسية، جالس على الأرض ممسكا بصدره، وبسؤاله عما اذا كان يحتاج لأى مساعدة قال انه يعاني من أزمة صدرية ولا يستطيع التنفس، وطلب منهما نقله الى اقرب مستشفى فقاما باصطحابه داخل "توكتوك" الى مركز البركة بشارع أحمد زكي، وسألا بسؤال الأمن عن رعاية صدرية، فوجههم الى مركز الفتح بشارع 9 واثناء توجهم الى مركز الفتح تدهورت حالته فقاموا بإنزاله في شارع جانبي على جانب الطريق ومحاوله اسعافه إلا انه توفى فقاموا بإبلاغ النجدة.
بمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتفتيشه تبين وجود (2 كيس مضغة، وفرشاة أسنان - وشريط انتينال به 2 قرص) ولا يوجد ثمة متعلقات أخرى أو تحقيق شخصية
باستدعاء فرد الأمن بمركز البركة، تبين أنه يدعى "م. ل"، 36 سنة، فرد أمن بمستشفى البركة، ومقيم في البساتين بالقاهرة، والذى أيد ما جاء بأقوالهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحديد شخصية المتوفي.