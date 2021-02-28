ضبط صاحب شركة استثمار عقاري نصب على المواطنين في الإسكندرية

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية طائلة بزعم تمليكه قطع أرض بمنطقة وادي النطرون وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المستولى عليه.بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بغرب الدلتا أكدت صحة الواقعة، وقيام صاحب شركة للاستثمار العقاري، مقيم بمحافظة الإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط احتيالي تخصص في النصب على المواطنين راغبي تملك الأراضي، واستولى على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تمليكه قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة بزعم ملكيته لها على خلاف الحقيقة، وتبين عدم وجود قطعة الأرض المشار إليها.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.