بمناسبة عيد الأم.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

بمناسبة قرب الاحتفال السنوى بعيد الأم 2021، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، تقرر منح جميع السجناء (زيارة استثنائية) على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.وتمنح الزيارة خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 22-3-2021 وحتى يوم الخميس الموافق 8-4-2021.وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بالزيارة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزلاء والزائرين.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.