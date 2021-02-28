إصابة سفير الفاتيكان في بغداد بكورونا

كشفت مصادر مسؤولة، اليوم الأحد، أن سفير الفاتيكان في بغداد المونسنيور ميتيا ليسكوفار أصيب بفيروس كورونا من دون أن "يكون لذلك تأثير" على زيارة البابا فرنسيس المقررة الجمعة، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس الفرنسية.وتزامن الإعلان مع الإستعدادت الجارية لأستقبال البابا فرنسيس في أول زيارة بابوية في التأريخ للعراق الذي عاش حروبا وصراعات وعنفا طائفيا خلال السنوات الأربعين الماضية.وقال مصدر دبلوماسي إيطالي ومسؤول عراقي لوكالة فرانس برس أن المونسنيور ليسكوفار أصيب بفيروس كورونا.