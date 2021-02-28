153 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس أن 153 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، صباح اليوم الأحد، بعد دعوات لاقتحامه من قبل الجماعات المتطرفة.وأضافت الأوقاف، في بيان صحفي لها، أن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربة على شكل مجموعات متفرقة، وفقًا لما نقلته وكالة «وفا» الفلسطينية.ودعت جماعات المعبد الإسرائيلية، أمس السبت، من خلال ملصقات عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي.