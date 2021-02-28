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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تسجل أقل حالات إصابة ووفاة بكورونا منذ ديسمبر

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:33 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت نيجيريا، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، أقل عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس «كورونا» منذ بدء الموجة الثانية من الجائحة في ديسمبر الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم الأحد.

فقد سجلت البلاد، أمس، 341 حالة إصابة جديدة، مما يشير إلى تراجع كبير عن الحالات التي تم تسجيلها قبل أسبوع وهي 521، بوصفها أقل رقم للإصابات هذا العام.

ومنذ الإعلان رسميا عن زيادة عدد الإصابات في الموجة الثانية من الجائحة، في ديسمبر الماضي، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة في نيجيريا أكثر من ألف حالة يوميا.

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