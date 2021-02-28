إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة نصر (صور)

أمرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين، أصيبا بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق في شارع المنهل بمدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في مدينة نصر بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.