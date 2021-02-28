انفجارات عنيفة تضرب مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية فى سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بوقوع انفجارات عنيفة، صباح اليوم الأحد، ضربت بادية البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف دير الزور الشرقي.وتزامنت الانفجارات مع تحليق لطيران مسير في الأجواء، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانفجارات، فيما إذا كانت ناجمة عن استهداف جديد للميليشيات أم ناجمة عن تفجيرات تقوم بها الميليشيات لذخائر أو أسلحة من خلفات قصف سابق أو ألغام وعبوات.وساد الهدوء الحذر منطقة غرب الفرات الخاضعة لنفوذ القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، وذلك بعد الضربة الجوية الأمريكية الأخيرة.