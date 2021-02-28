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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالسلام

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:04 ص
حريق شقة السلام
حريق شقة السلام
حسام التمساح
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن التحريات الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية فى مدينة السلام كشفت وجود ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية تسبب في نشوب الحريق.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام دون وقوع أي إصابات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام وأمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتشدد الإدارة العامة للحماية المدنية أن استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط، وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

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