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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تقرير: "جانتس" اجتمع سرًاً مع عاهل الأردن فى ديسمبر الماضى

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:04 ص
عاهل الأردن
عاهل الأردن
سارة شريف
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نشر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا اليوم جاء فيه أن رئيس حزب "أزرق أبيض"، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، التقى مؤخرًا سرًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا في ديسمبر الأول الماضي وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس للقائه في عمان كما ألمح "جانتس" إلى اتصالاته مع الأردن يوم الجمعة الماضي، وانتقد علاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الأردن، خلال لقاء زووم مع نشطاء من حزبه "أزرق أبيض".

وقال بيني جانتس خلال اللقاء مع نشطاء حزبه:" أعتقد أن الأردن رصيد كبير لإسرائيل، وأعتقد أن علاقاتنا مع هذا البلد يمكن أن تكون أفضل 1000 مرة. لسوء الحظ، "نتنياهو" شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يضر بالعلاقات بين البلدين".

وأضاف "جانتس": "لديّ علاقة متواصلة ودائمة مع العاهل الأردني وكبار المسئولين الأردنيين الآخرين، وأنا أعلم أنه يمكن أن نحقق إنجازات كبيرة ".

وأكد "جانتس": "أعتقد أنه من الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين كل عام مع الأردن، وفي غضون 10 سنوات سنكون قد أنجزنا من 20 إلى 30 مشروعًا لتحسين العلاقات مع جيراننا".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، التقى مرتين خلال الأشهر الأخيرة بنظيره الأردني أيمن الصفدي.

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