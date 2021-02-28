كلاكيت «تاني مرة».. شكاوى من «وقوع السيستم» في «عربي تانية ثانوي»

اشتكى أولياء أمور طلاب في الصف الثاني الثانوي من عدم تمكّن أبنائهم من الدخول على «سيستم الامتحان» وتأخر فتح المنصة الامتحانية لأداء امتحان اللغة العربية، الذي أداه الطلاب صباح اليوم الأحد.وكانت الوزارة لجأت إلى إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات لضمان تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.