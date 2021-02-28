معهد الفلك: بدء فصل الربيع 20 مارس

كشفت الحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بدء فصل الرببع يوم السبت الموافق 20 مارس في الساعة 11 صباحا و39 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر هذا العام 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة.وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، اليوم الأحد: "إن الاعتدال الربيعي يحدث عندما تتعامد آشعة الشمس تماما على خط الاستواء حول يوم 21 مارس من كل عام وذلك خلال الرحلة التي بدأتها حركة الشمس بعد يوم الانقلاب الشتوي مباشرة، حيث تحركت تدريجيا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، فزادت فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي ونقصت في النصف الجنوبي".وأضاف أنه عند تعامد أشعة الشمس عند خط الاستواء وحدوث الاعتدال الربيعي يتساوى طول الليل والنهار 12 ساعة لكل منهما لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي منها فيما يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.وأوضح القاضي أن الفصول الفلكية الأربعة تحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بزاوية 23 درجة و27 ثانية.